Spezzano della Sila (Cs), tutto pronto per la kermesse “Rifugi inCantanti”

Mancano pochi giorni al ritorno di "Rifugi inCantati, musica, escursioni e gastronomia sulle vette silane" voluto dal G.A.L. Sila Sviluppo dopo la prima parte che si è tenuta a marzo, e al gran concerto della Bandabardò.

Sulla cima di Monte Curcio, a Camigliatello Silano, domenica 14 luglio, a partire dalle ore 12.00 la Sila diventa protagonista di un evento originale all'insegna del turismo esperienziale, una giornata per gli amanti della musica d'autore, della natura, e dei prodotti alimentari a Km0.

Intorno ai palchi, infatti, ci saranno le aree ristoro e il percorso del gusto curato dal G.A.L. Sila Sviluppo in collaborazione con la rete di imprese Silautentica per offrire al pubblico il meglio delle eccellenze gastronomiche del territorio.

Grande contributo alla giornata verrà dato dal Comune di Spezzano della Sila, che curerà la logistica dei servizi comunali, e dall'Arsac – Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese. Al concerto, infatti, si accede esclusivamente attraverso la funivia del Tasso gestita dall'Arsac, che, sposando in toto l'evento, ha riservato, per chi parteciperà alla grande festa di Monte Curcio, l'uso esclusivo degli impianti.

Per fare in modo che l'esperienza concerto su Monte Curcio possa essere estesa a tutto il territorio Silano e le altre attrazioni disponibili e attive, acquistando il biglietto del concerto, Destinazione Sila, la rete di imprese turistiche del luogo, in collaborazione con il G.A.L. Sila Sviluppo, ha creato delle offerte ad hoc ad un prezzo promozionale, che consentirà 1-2 pernottamenti in formula b&b o mezza pensione. Concerto, pernottamento, escursioni o visita presso le principali attrazioni, in un'unica soluzione per vivere appieno la rassegna e il nostro territorio. In più sono previsti una serie di servizi gratuiti per i giovanissimi fino a 12 anni di età.

Il Festival si inserisce in un contenitore più ampio, "Sapori e Colori lungo le sponde dei laghi silani", progetto che gode del finanziamento dalla Regione Calabria previsto per eventi culturali storicizzati di carattere nazionale (Azione 1.1) L'obiettivo del G.A.L Sila Sviluppo è promuovere il territorio in tutti i suoi aspetti attraverso eventi artistico-musicali che diventino attrattore per valorizzare i beni ambientali e naturalistici all'interno del Parco Nazionale della Sila. L'intento, inoltre, è quello di valorizzare la montagna e accogliere i turisti in Sila come alternativa e affiancamento al mare calabrese.

L'evento clou sarà il concerto della Bandabardò che ritorna in Sila per celebrare i 25 anni della propria storia. Monte Curcio è una tappa del viaggio estivo attraverso i festival di tutta la penisola. La Bandabardò è stata definita dallo scrittore Carlo Lucarelli il più scalcinato e improbabile accrocchio di musicisti irriverenti, fuori da qualsiasi legge di mercato e di tecniche di marketing, un controverso fenomeno destinato a cavalcare fino ad oggi una originale storia.

Il nuovo tour della Bandabardò si preannuncia come una grande festa che scuoterà tutta la Sila a partire dalle 15. Alle ore 12 si inizierà con il live di due realtà altrettanto ritmiche: Leon Pantarei & Renanera e di Moti rivoluzionari. Dall'incontro tra Leon Pantarei, "guru" della Groove therapy e i Renarena, band lucana dal sound elettronico di matrice etnica, nasce Rhythmology, un nuovo progetto destinato a far ballare tutti al suono della World Dance.

I Moti rivoluzionari sono, invece, una band emergente di Acri (grande centro della provincia di Cosenza), che ha rappresentato la Calabria a Sanremo Rock con le sue sonorità folkloristiche ska e rock contenute nell'ep Nemico del Sol.

Costo del biglietto, compresa risalita, € 15,00, ingresso gratuito sino a 12 anni.

Per Info e prevendita: info.glasila.it, inprimafila.net sulla pagina social del G.A.L. Sila

(https://www.facebook.com/galsila/) e nei seguenti punti vendita:

Casali del Manco, sede Gal Sila,

Camigliatello Silano, Mangia & Scappa,

Camigliatello Silano, Hotel Tasso

Spezzano Sila, Aureliu's lounge bar

San Giovanni in Fiore, Fly Cafè

Acri, The Stones, Via Padula

Castrovillari, Dany Music, Via Mazzini 57

Cosenza, via Guglielmo Marconi 140

Cosenza, Cavo' Via Galliano

Santa Sofia d'Epiro, Circolo Malavolta