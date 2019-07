Belmonte Calabro (Cs), dal 15 al 21 luglio la IV edizione di “Crossings”: migranti, architetti e artigiani al lavoro per evitare spopolamento borghi

Giunto quest'anno alla sua quarta edizione, Crossings è un progetto che attraverso una concezione di architettura e arte socialmente impegnata mira a sollevare l'attenzione su due fenomeni: lo spopolamento dei borghi calabresi e i fenomeni migratori interni al Mediterraneo, fenomeni opposti e consonanti, che vengono qui accordati suggerendo di mescolare le culture come strumento di trasformazione sociale e spaziale. Ideato e promosso dalle Seppie, Crossings si svolge nel centro storico di Belmonte Calabro, in provincia di Cosenza, dal 15 al 21 Luglio 2019. Studenti, giovani laureati, professionisti e accademici provenienti da ogni parte del mondo insieme agli abitanti di Belmonte, artigiani locali e migranti dei centri di accoglienza dei paesi limitrofi (Amantea, Longobardi e San Pietro in Amantea), vivono sette giorni all'insegna di architettura, arte e fotografia, sperimentando una nuova idea di condivisione, attraversamento e ripensamento degli spazi sulla collina di questo splendido borgo calabrese.

Quest'anno, Crossings - si legge in un comunicato stampa - sarà diviso in due workshop: Progettazione e Autocostruzione; Arte e Comunicazione. Questa edizione è la prima tappa di un programma a lungo termine, che ogni anno lavorerà su un frammento del paese ora designato come terreno sperimentale di modelli educativi alternativi. Per rispondere a questa domanda, Crossings collaborerà con le associazioni locali, con i giovani professionisti, con le scuole di architettura locali e internazionali e, soprattutto, con gli abitanti e i rifugiati. L'aspetto innovativo di Crossings è la rottura dei classici processi di apprendimento lineare puntando a sperimentare una nuova pedagogia per tutti i campi creativi, promuovendo incroci e confronti tra persone di diversi background. Nella sua programmazione e nelle sue esperienze Crossings punta ad includere la comunità locale e i migranti in modo da promuovere la Calabria come terreno fertile e attrattivo per iniziative creative e sociali. Gli interventi sono pensati per essere in armonia con le attuali risorse del territorio e dare la possibilità ai vari partecipanti di mettersi alla prova realizzando diversi progetti di autocostruzione in un ambiente eterogeneo.

Uno dei risultati di questi workshop è stato la nascita di una ricerca all'interno della Sir John Cass Faculty of Art, Architecture and Design (London Metropolitan University) che ha avviato un progetto di sperimentazione su Belmonte. Successivamente questo ha permesso di creare una partnership tra la London Metropolitan University e il comune di Belmonte.

Crossings è un progetto delle Seppie, in collaborazione con Orizzontale - Insieme a Sandra Denicke-Polcher e Jane McAllister della Sir John Cass Faculty of Art Architecture and Design (London Metropolitan University), Marina Tornatora di Landscape_InProgress del Dipartimento Architettura e Territorio alla Università Mediterranea di Reggio Calabria e Barbara Cammarata della Accademia delle Belle Arti di Catania. Con il patrocinio del Comune di Belmonte Calabro e la partecipazione di Ex Convento, Belmonte in Rete, Proloco Belmonte Calabro.