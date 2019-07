Unical, gli auguri di Italia in Comune al nuovo rettore Leone

Italia in Comune sezione 25 aprile Cosenza, formula i migliori auguri al nuovo Rettore dell'Università della Calabria prof. Nicola Leone.

"Il nostro auspicio è che possa interpretare il delicato ruolo con un'attenzione sempre più crescente alle sinergie con gli enti locali, le associazioni di categoria e le forze politiche, affinché possa essere messa in atto una strategia comune volta a contrastare il sempre più crescente fenomeno di esportazione dei nostri giovani in altri luoghi del paese e/o del continente.

L'Università ed i suoi giovani laureati dovranno essere un fattore critico di successo per il nostro territorio, un ricambio generazionale che possa garantire sviluppo e creatività per un'area urbana ed una regione che da troppo tempo esprimono potenzialità ma non hanno dimostrato le necessarie capacità nel coglierle.

Auspichiamo, dunque, che la qualità mostrata e riconosciuta all'ateneo nella formazione dei propri studenti possa essere valorizzata anche nel mondo del lavoro ed imprimere impatti propulsivi nello sviluppo economico e sociale del territorio. Invitiamo gli amministratori locali attuali e futuri ad essere propositivi, riconoscendo all'Università della Calabria un ruolo centrale nella propria visione politica ed amministrativa".