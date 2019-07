Altomonte (Cs), ecco l’evento “'Na Birra, nell'orto sul borgo”

Biodiversità agroalimentare e borghi storici, sapori autentici della tradizione contadina e fascino del patrimonio storico ed architettonico ereditato da secoli rappresentano due degli elementi che rendono unica e spesso irripetibile la capacità attrattiva e ricettiva dei territori calabresi, soprattutto quelli dell'entroterra. Questa naturale fotografia del terroir continua ed essere quasi un mantra per la Famiglia Barbieri che, nell'ambito delle diverse iniziative promosse per i 50 anni della fortunata esperienza imprenditoriale ambasciatrice dell'identità regionale nel mondo, ha riunito anche fisicamente, sotto la stessa cornice esperienziale, la magia della Città d'arte di Altomonte e le sensazioni ancestrali dell'orto di famiglia.

È tutta intrisa di questo spirito l'evento 'Na Birra, nell'orto sul borgo che, ospitato negli orti dello storico Hotel Barbieri, letteralmente affacciati sulla splendida Chiesa di Santa Maria della Consolazione (uno degli esempi più interessanti di architettura angioina della regione), da giovedì 11 a domenica 21 luglio, vedranno protagonista lo speciale street food identitario di Enzo e Famiglia.

Dal coppo misto fritto di paranza al panino marinaro alla bagnarota, dalla trippa paesana allo spezzatino di vitello, dal panino del nostromo con calamaretti e zuppa alla grigliata del porco, dai peperoni e patate ai pomodori con cipolla, dalla ciambotta di melanzane a minestra allo stinco al forno fino alle ali di pollo fritte con patate.

Sono, queste, alcune delle proposte identitarie che faranno da contorno alla birra che insieme al Tartufo di Pizzo come unico dessert, con musica live ed artisti ogni sera accoglieranno e coccoleranno i visitatori a passeggio tra gli orti di famiglia, dal tramonto fino a notte fonda, col centro storico di Altomonte come cartolina in sottofondo. - (Fonte: Lenin Montesanto – Comunicazione & Lobbying).