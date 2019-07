Il cimitero Internazionale dei migranti al centro dell'attenzione mondiale: il 4 luglio ritornano a Tarsia i due studiosi internazionali Brightman e Grotti

Domani mattina, giovedì, ritornano a Tarsia per una visita al cantiere del Cimitero internazionale dei Migranti, il noto antropologo inglese e, da poco, anche Professore ordinario all'Università di Bologna, Marc Andrew Brightman, e la professoressa Vanessa Grotti, dell'European University Institute, autori dello studio sulla grande opera umanitaria che sta per essere pubblicato (in inglese) in Australia e contestualmente anche (in francese) a Parigi. Ritornano nel piccolo comune del cosentino a distanza di un anno. Erano stati infatti a Tarsia esattamente la fine di maggio dello scorso anno per realizzare la loro ricerca. Domani, così come un anno fa, ad accoglierli ci saranno il sindaco di Tarsia, Roberto Ameruso, e il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, promotore della monumentale opera di Civiltà, per la cui realizzazione lotta ininterrottamente da 6 anni, dalla tragedia di Lampedusa del 3 ottobre 2013. "La nuova visita a Tarsia, a distanza di un anno, dei due illustri studiosi internazionali è la dimostrazione dello straordinario valore universale di questa grande opera umanitaria(oggetto anche di un libro, in uscita a settembre, in Francia e un documentario in Germania, che sarà realizzato a Tarsia, agli inizi di agosto, da un noto regista tedesco), che darà dignità alle vittime dei tragici naufragi, elogiata dal Vaticano e dalla famiglia del bambino siriano Alan Kurdi (a cui sarà intitolata) e apprezzata in tutto il mondo, afferma Corbelli, in una nota. E' la migliore risposta ad ogni forma di odio contro i migranti, di razzismo e xenofobia. E' il volto vero, solidale e accogliente della Calabria e dell'intero Paese, motivo di orgoglio nel mondo, che è esattamente agli antipodi di chi continua invece, in Italia(e non solo), a speculare ignobilmente sull'immane tragedia dei migranti che si consuma non solo nel Mediterraneo ma anche in quelle orribili prigioni lager libiche dove, come mostrano diversi servizi televisivi, vengono tenuti in condizioni allucinanti e disumane, dove vengono addirittura, come purtroppo è avvenuto nelle ultime ore, senza alcuna pietà, colpiti da bombardamenti aerei causando una strage. Luoghi, questi, infernali di tortura e di atroci sofferenze, che sono la negazione assoluta della civiltà e dell'umanità, dove li si vorrebbe riportare una volta salvati in mare dalle Ong, arrivando a impedire lo sbarco, di questi profughi(uomini, donne e bambini, molti quelli malati) nel nostro Paese e chiedendo (e ottenendo) per chi disubbidisce a leggi disumane, come nel caso della coraggiosa Capitana Carola, l'arresto, per fortuna poi subito annullato da una Gip", continua Corbelli, ricordando "che i lavori della grande opera sono iniziati alla vigilia di Natale (sabato 22 dicembre) e si pensa di ultimarli già entro quest'anno. L'opera, finanziata, grazie al Presidente Mario Oliverio, dalla Regione Calabria, viene realizzata in un luogo molto bello e particolarmente simbolico, una collina della Pace, un'area di oltre 28mila mq, immersa tra gli ulivi secolari (che resteranno intatti)di fronte al Lago e al vecchio camposanto comunale (in parte ebraico) e a breve distanza dall'ex Campo di Concentramento fascista più grande d'Italia, quello di Ferramonti di Tarsia, luogo di prigionia ma anche di grande umanità, dove nessuno degli oltre tremila internati subì mai alcuna violenza. Saranno il papà, Abdullah, e la zia paterna del piccolo Alan, Tima Kurdi, ad inaugurare il monumentale Cimitero dei Migranti, che, nel rispetto delle diverse culture religiose, darà una dignitosa sepoltura ai tanti poveri sfortunati profughi, uomini, donne e bambini che, fuggendo da guerre, persecuzioni e miseria, perdono la vita nel Mediterraneo, cancellando, in questo modo e definitivamente, la disumanità di quei corpi, di poveri migranti, recuperati in mare privi di vita e quasi tutti senza nome, seppelliti, con un semplice numerino, in tanti piccoli, sperduti cimiteri, che di fatto ne cancellano per sempre ogni ricordo e riferimento per i loro familiari, dei lontani Paesi del mondo, che non sapranno mai dove andare un giorno per cercarli, portare un fiore e dire una preghiera".

Dettagli Creato Mercoledì, 03 Luglio 2019 19:32