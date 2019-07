Corigliano-Rossano (Cs), il vescovo Satriano: “Promuovere bene comune”

"Come Vescovo del territorio diocesano su cui sorge la nuova citta' di Corigliano-Rossano, terza citta' della Calabria, desidero esprimere, a nome di questa Chiesa, i migliori auguri alla prima Giunta del nostro nuovo Comune". Lo afferma, in una nota, l'arcivescovo di Rossano-Cariati, mons. Giuseppe Satriano. "Speranze, attese, difficolta', opportunita' - aggiunge mons. Satriano - sono gli ingredienti di questo momento generativo cosi' delicato e importante. La scelta elettorale, vissuta con coraggio e fiducia, consegna al cammino di tutti impegno e responsabilita'. E' importante che il nuovo percorso promuova il bene comune, le attese della gente e del territorio e sia lontano dalle logiche clientelari. Per ridare speranza ad un territorio come il nostro, non basta gente onesta e competente. Serve una collaborazione dal basso che rimandi fiducia e impegno serio da parte di tutti. Abbiamo bisogno di ritrovare dignita' e orgoglio per arginare derive pericolose che stanno facilitando il pizzo, l'usura, lo spaccio di droga, il malaffare". "Al Sindaco, ai nuovi assessori e a tutto il Consiglio Comunale - afferma ancora l'Arcivescovo - gli auguri di un cammino fecondo, consapevole e coraggioso. Sappiamo che non avete la bacchetta magica, ma non vi manca la passione e l'audacia di osare verso misure alte del vivere sociale. Ricchi del bene seminato da chi vi ha preceduto nel tempo, e forti della freschezza di nuove idee, siate benedizione per il presente e il futuro di questa porzione amata di terra calabra, restituendole il profumo delle realta' buone e belle. Auguri di vero cuore".

Dettagli Creato Mercoledì, 03 Luglio 2019 17:43