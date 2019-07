Corigliano Rossano (Cs), Sapia (M5S): “Risolvere subito carenza radiologi”

«La carenza di radiologi nello stabilimento ospedaliero di Corigliano va risolta subito e senza ulteriori indugi. Nello specifico il reggente dell'Asp di Cosenza, Sergio Diego, e il dirigente responsabile, Stefano Giusti, hanno il dovere di garantire pari dignità ai presìdi di Corigliano e di Rossano, in modo da garantire all'utenza del territorio i diritti e servizi al momento previsti». Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Francesco Sapia, della commissione Sanità, che aggiunge: «Mi sono occupato di questo problema e di altre carenze di personale nelle unità operative dello stabilimento ospedaliero di Corigliano, purtroppo ricevendo nel tempo soltanto promesse di risoluzione, che ad oggi non hanno trovato alcun riscontro».

«Per adesso – continua il deputato del Movimento 5 Stelle – occorre individuare misure tempestive per la piena copertura dei turni nella Radiologia coriglianese. In seguito, quando sarà definito il nuovo assetto dirigenziale dell'Asp di Cosenza, bisognerà riorganizzare il funzionamento dei servizi ospedalieri e territoriali nell'intera area di Corigliano-Rossano, con un programma, con buon senso e sempre a favore dell'intera popolazione del nuovo Comune, la quale non può ancora sopportare squilibri e paradossi».

«Mi auguro – conclude Sapia – che il mio appello sia presto raccolto dalla dirigenza attuale dell'Asp di Cosenza e che non ci siano rimpalli di responsabilità o resistenze nel garantire le dovute prestazioni continuative della Radiologia pubblica di Corigliano».