Prende il via il progetto "Cantiere Mormanno"

Visione strategica, ottimizzazione delle idee, scelte delle migliori professionalità ed esecuzione dei lavori passando per studi di fattibilità che nel concreto possano dare corpo ai progetti ed i desideri migliori per rivitalizzare il tessuto urbanistico di Mormanno. Si guarda a costruire la città del futuro e lo si fa in un'ottica complessiva che continua a tenere insieme maggioranza ed opposizione, in una chiave politica che nella città del faro ha già dato esempio di un nuovo modo di amministrare.

L'esecutivo guidato dal Sindaco, Giuseppe Regina, si prepara a presentare il progetto Cantiere Mormanno che verrà ufficializzato alla città giovedì 4 luglio alle ore 18.00 nella Sala consiliare, nel corso della Commissione di Sviluppo Economico. I vari gruppi consiliari (Partito Democratico, Coraggio di Cambiare e Mormanno Unita) che avevano sottoscritto il documento di condivisione politico-programmatico, metteranno in atto l'impegno preso con la cittadinanza: partire dalle migliori idee di visione urbanistica della nostra cittadina, per poi passare agli studi di fattibilità e la realizzazione delle opere. Il tutto in un'ottica complessiva di rilancio dell'economia locale.

Ma la strategia è quella di «ridisegnare e dare un volto nuovo al nostro borgo e pensare ad uno sviluppo economico locale, sostenibile» spiegano gli amministratori di Mormanno che chiamano a raccolta le migliori intelligenze locali, i professionisti di settore, coloro che intendono partecipare al fine di offrire il proprio contributo per questo grande laboratorio di idee che proietta Mormanno verso il cantiere del nuovo sviluppo.