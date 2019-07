Cosenza, derattizzazione e disinfestazione in centro nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 luglio

Proseguono a Cosenza gli interventi finalizzati alla derattizzazione e disinfestazione.

Nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 luglio gli interventi riguarderanno tutta la zona del centro città e, in particolare: Viale della Repubblica, via Riccardo Misasi, viale degli Alimena, via Montesanto, Piazza Bilotti, via Caloprese, Piazza Loreto, Piazza Europa, Corso Fera, Corso Mazzini, via XXIV Maggio, viale Giacomo Mancini, via Popilia, viale Trieste, Vaglio Lise, Autolinee, ecc.

Si raccomanda ai cittadini – si legge nella nota del Comune - di tenere chiuse porte e finestre.

