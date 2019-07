Sea Watch, Manoccio: “Solidarietà a Emma Marrone, Acquaformosa è con lei e le conferisce un riconoscimento”

"Nelle ultime ore Emma Marrone è stata ricoperta di insulti per un post su Facebook. Siamo alla deriva! Al di là di tante cose è veramente assurdo constatare l'odio che trasuda da certe parole. Acquaformosa è con Emma Marrone ed esprime solidarietà a questa straordinaria artista. Saremmo lieti di accogliere Emma Marrone ad Acquaformosa per il Festival delle Migrazioni per una serata da passare insieme contro razzisti e odiatori seriali". Così in una nota Giovanni Manoccio, Presidente dell'Associazione "Don Vincenzo Matrangolo" di Acquaformosa.

