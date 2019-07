Cosenza, Agenzia delle Entrate: attivo il nuovo ufficio Atti pubblici, successioni e rimborsi Iva

L'Agenzia delle Entrate fa sapere che presso la direzione provinciale di Cosenza e' istituito il nuovo ufficio Atti pubblici, successioni e rimborsi Iva, attivo a partire dal 29 giugno in via Popilia (angolo via Barrio), stessa sede del front office dell'Ufficio Territoriale. Al nuovo ufficio sono affidate, in via esclusiva, le competenze relative all'intera provincia in materia di rimborsi Iva e liquidazione e controllo degli atti pubblici e delle dichiarazioni di successione. Per evitare disagi all'utenza, le pratiche gia' in corso continueranno comunque ad essere curate dagli uffici che le hanno avviate. In questa prima fase, il ricevimento al pubblico e' previsto soltanto per appuntamento, prenotabile nelle giornate di martedi' e giovedi', tramite i consueti canali telematici resi disponibili dall'Agenzia.

