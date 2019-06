Nascondevano in auto 200 gr di hascisc: arrestati due giovani nel Cosentino

I carabinieri della tenenza di Cassano e della stazione di Trebisacce hanno arrestato D.G.D., di 28 anni, di Trebisacce, e S.A., di 26, di Cassano all'Ionio, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. I due giovani, che viaggiavano a bordo di un'auto, sono fermati per un controllo ed i militari, e accorgendosi che il 28enne era stato arrestato solo pochi giorni fa per possesso di cocaina, hanno approfondito gli accertamenti. Nel cruscotto dell'auto sono stati cosi' trovati due panetti di hascisc per 200 grammi. A casa del sono state trovate 14 dosi di cocaina gia' confezionate del peso di 9 grammi, un bilancino di precisione, denaro contante e materiale per il confezionamento. In casa del 28enne, invece, sono stati trovati 14 grammi di sostanza da taglio e, nell'abitazione della compagna, altri 5 grammi della stessa sostanza e un'agendina con diversi appunti verosimilmente appartenenti alla "contabilita'" sulle cessioni di sostanza stupefacente e sui crediti vantati.

Dettagli Creato Sabato, 29 Giugno 2019 17:39