Casali del Manco (Cs), Pisani: "Governo aumenti fondo comuni fusi"

"Lungi da me pensare che la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta non sia stata un'opportunità, permettetemi però una precisazione.

A seguito del parere favorevole ottenuto nella Conferenza Stato, città ed autonomie locali del 6 giugno 2019, è stato disposto il riparto del contributo erariale, per l'anno 2019, per le fusioni e incorporazioni dei comuni.

Il Governo giallo-verde nel riparto delle risorse per il suddetto anno ha mantenuto stabile a 46.549.370,00 euro il fondo di premialità per gli enti istituiti a seguito di processo di fusione. A Casali del Manco spetteranno 1.187.656,66 euro a fronte di 1.917.991,89 euro e, comunque, 347.440,85 euro in meno rispetto al contributo effettivamente trasferito nelle casse dell'ente nell'anno 2018 (1.570.551,04 euro)".Lo scrive Francesca Pisani, Assessore al Bilancio del comune di Casali del Manco.

"Dunque il Governo centrale dovrebbe assumersi la responsabilità di incrementare il fondo spettante ai comuni fusi perché, ad oggi, ciò che manca sembra essere solo e soltanto la volontà politica.

Infatti, basterebbero circa 20 milioni di euro affinché al nostro Comune venisse riconosciuto il massimo del contributo erariale secondo quanto prescritto dalla legge di stabilità 2016.

Renderemo di dominio pubblico queste informazioni all'interno dell'incontro pubblico con la cittadinanza previsto per domenica 30 giugno 2019 alle ore 18.30 presso Piazza Municipio in località Pedace".