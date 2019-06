Corigliano Rossano, Movimento per la Vita vince bando Camera di Commercio: educazione e formazione per prevenire emergenze

Formazione, sensibilizzazione ed educazione restano le leve strategiche per costruire, necessariamente dal basso, le condizioni di una società migliore. La promozione della tutela ambientale, delle buone pratiche, dei corretti stili di vita e di un'alimentazione sana sono gli antidoti più efficaci per prevenire disagi, piaghe sociali ed emergenze,

Ribadisce mission, contenuti e metodi il MOVIMENTO PER LA VITA di CORIGLIANO-ROSSANO che è risultato vincitore di un bando promosso dalla CAMERA DI COMMERCIO di Cosenza e grazie al quale saranno realizzati quattro eventi.

A darne notizia sono i responsabili zonali del Movimento pro life Giannantonio Corvino per l'area di Rossano e Stella Algieri per l'area di Corigliano esprimendo soddisfazione per questo nuovo, importante progetto sostenuto fin dall'inizio anche dal Presidente del Movimento Natale Bruno.

I quattro appuntamenti (il primo il 26 luglio, il secondo ad agosto e gli altri due nel 2020) incentrati sugli insegnamenti dell'Enciclica LAUDATO SII di Papa Francesco si pongono come strumenti educativi e formativi per rafforzare il senso di appartenenza nei bambini.

I progetti messi in cantiere – dichiara la Algieri – rappresentano un'opportunità concreta per mettere in pratica gli insegnamenti dell'enciclica del Pontefice sul tema dell'ambiente. Abbiamo creduto molto nell'iniziativa e con un buon lavoro di squadra ne siamo usciti aggiudicatari. Questa esperienza consentirà a tanti, soprattutto a molti bambini, di poter apprezzare non solo la meraviglia del Creato, ma soprattutto quanto sia ricco il nostro territorio. Sarà sicuramente uno stimolo ad amare di più e con più attenzione quanto ci circonda – conclude – per poter amare se stessi e la propria unicità nella storia e nel mondo.

In questo momento storico per la terza Città della Calabria – dichiara Corvino – poter offrire ai cittadini, specie ai più piccoli, uno strumento educativo e formativo così intrinseco di vita e di senso di appartenenza è un motivo di grande orgoglio per noi del Movimento per la Vita di Corigliano-Rossano. Meditavamo da tempo – chiosa – su un progetto così ambizioso e che punta a contribuire in maniera diretta e concreta a rafforzare i lavori sociali e l'attenzione verso la natura e il prossimo.