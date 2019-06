Montalto Uffugo (Cs), Lirangi: “Continua nostro impegno su vicenda Legnochimica”

"Terminata la campagna elettorale, il nostro impegno non si è fermato. Anziché aspettare giunte e festicciole, pensiamo che il territorio non può conoscere soste. Così come i cittadini. Da subito, come promesso nel mese della competizione, ci siamo attivati per un incontro ufficiale presso la regione Calabria e, nello specifico, fare convocare la commissione "Ambiente" per ascoltare e portare dinanzi le istituzioni preposte i problemi ambientali della nostra Montalto". Teresa Lirangi, che è stata candidata a sindaco ed oggi riveste il ruolo capogruppo in Consiglio comunale di "Insieme-LiberaMente –insieme" con la collega Pina Sturino, al Comune di Montalto Uffugo, entra nel merito della vicenda Legnochimica e dell'incontro promosso con le associazioni del territorio, ricevute a Reggio Calabria nei giorni scorsi. La questione, pur trovandosi sostanzialmente a Rende, interessa moltissimo – si legge in una nota - anche Montalto e la zona di sant'Antonello più in particolare.

"Durante la campagna elettorale abbiamo discusso con tecnici e professionisti il da fare sui cattivi odori non più sopportabili. E ci siamo impegnati, grazie all'interessamento dell'onorevole Mimmo Bevacqua presidente della commissione regionale ed amico, a trovare quantomeno soluzioni o proposte. Dal dire al fare era ed è il nostro motto. Così è stato: in commissione abbiamo presenziato insieme ai diretti protagonisti ed abbiamo avuto modo di ascoltare. Non nascondiamo la nostra preoccupazione ed i ritardi, soprattutto derivati dalla mancanza di notizie certe da almeno due anni. Gli studi assegnati all'Unical e la sostanziale brusca fermata dal 25 luglio del 2017 ad oggi dimostrano che l'iter è ancora lungo. Ma i cittadini, i malati non possono ulteriormente attendere oltre. Chiediamo agli amministratori una forte presa di posizione. Per quanto ci compete, continueremo ad incontrare le associazioni e ne favoriremo altre, se possibile. Ringraziamo infatti i componenti della nuova "associazione ambiente Montalto" che hanno sposato le ragioni e le preoccupazioni di chi, da anni, si impegna in tal senso. Non basta – conclude la nota della Lirangi – ed è per questo che nelle prossime settimane, prima di metà luglio, spingeremo verso un nuovo incontro in Regione alla presenza di tutti. Forti anche del sostegno dell'onorevole Bevacqua e dei cittadini che, veramente, tengono a cuore le sorti ambientali del territorio. Noi faremo la nostra parte".