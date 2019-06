Fusione Comuni, Guglielmelli (Pd): “Il Governo taglia i fondi”

"Cittadini traditi e vilipesi. Per anni si è lavorato per incoraggiare cittadini ed amministratori ad effettuare fusioni tra i comuni per rendere più efficace ed efficiente il sistema degli enti locali. Esiste anche una legge che concede degli incentivi ai nuovi comuni nati da fusione attraverso un fondo nazionale e trasferimenti straordinari. La legge prevede anche che il fondo sia adeguatamente rafforzato in virtù di nuove fusioni tra comuni, in modo che le somme per ogni comune siano adeguate alle aspettative dei cittadini. Il governo nazionale tuttavia non ha ottemperato alla legge e non ha adeguato il fondo con il risultato che tutti i nuovi comuni nati da fusione hanno subito un taglio considerevole dei trasferimenti straordinari. In Calabria il Comune di Casali del Manco, ad esempio, ha subito, rispetto all'annualità 2018 e alle somme effettivamente trasferite, un taglio lineare di 400.000 euro. Ed il nuovo Comune di Corigliano-Rossano, vista l'incapienza del fondo nazionale, ha ottenuto la misera cifra di circa 850.000 euro".

"I parlamentari del Movimento 5 Stelle si difendono dicendo che il fondo è stato aumentato; ma pur volendo accettare tale tesi è evidente che hanno sbagliato i calcoli determinando di fatto per i comuni nuovi un taglio irragionevole ed inopportuno. Invece di arrampicarsi sugli specchi i parlamentari stellati si attivino subito affinché il fondo nazionale venga adeguatamente rifinanziato in modo da garantire ai comuni i trasferimenti avuti negli anni precedenti e consentire anche agli ultimi nati fondi adeguati". Lo scrive, in una nota, il segretario provinciale di Cosenza del Partito Democratico, Luigi Guglielmelli.