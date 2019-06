Cosenza, il consigliere Falbo scrive al ministro Di Maio: “Serve presa di posizione decisa su condizione del precariato”

Il Consigliere Comunale Andrea Falbo, delegato del Sindaco di Cosenza alle Strategie Attive per il Lavoro, "chiede espressamente al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, al Presidente della Giunta Regionale e all'Assessore al Lavoro ed al Welfare della Regione Calabria, una presa di posizione decisa rispetto alla condizione di precariato in cui si trovano i tirocinanti che rientrano nel bacino dei percettori di mobilità in deroga e di voler prorogare per un ulteriore periodo, alla scadenza del percorso di formazione prevista per il 22/10/2019, l'utilizzo dei tirocinanti presso il Comune di Cosenza, per non vanificare l'esperienza acquisita.

L'interruzione, sicuramente, arrecherebbe al Comune gravi difficoltà dal punto di vista operativo rendendo difficoltoso l'espletamento dei servizi erogati, creando un evidente disagio ai cittadini e sopperirebbe alle gravi carenze d'organico.

Il diritto al lavoro, costituzionalmente sancito, non può e non deve essere negato, come, anche, l'aumento dell'indennità previsto dall'art. 36 della Costituzione, che recita "il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa".

Il Consigliere Falbo, "unendosi a coloro che hanno già provveduto, invita tutti i Sindaci della Calabria a deliberare in tal senso, ritenendo la difesa del lavoro e dei lavoratori priorità assoluta in un territorio con gravi difficoltà occupazionali e si rende disponibile ad incontrare le Istituzioni preposte al fine di risolvere definitivamente la vicenda".