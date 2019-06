Spacciavano in casa: arrestati due coniugi nel Cosentino

Due coniugi sono finiti in manette per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Gli agenti del commissariato di polizia di Corigliano Rossano (Cosenza) hanno arrestato, in flagranza, un trentasettenne e la moglie, anche lei di 37 anni. Verso le 21 di ieri sera, dopo una serie di verifiche, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione presso l'abitazione dei due, nella frazione marina di Corigliano, a Schiavonea. Nell'abitazione c'erano anche i quattro figli minori della coppia e un altro uomo. Questi, perquisito, e' stato trovato in possesso di 20 grammi di marijuana, occultati in una busta, nei suoi slip. Nelle tasche del padrone di casa sono state trovate invece banconote per 200 euro. In cucina e' stata poi scoperta una busta con dentro 260 grammi di marijuana. Trovato anche un bilancino di precisione e la somma di 100 euro. Infine, in un mobiletto posto all'interno della camera da letto c'era un borsellino con all'interno banconote di piccolo taglio per un totale di circa 3000 euro. Il trentasettenne e' stato portato nel carcere di Castrovillari. Arresti domiciliari per la donna e una denuncia, invece, per l'altro uomo trovato in casa.

Dettagli Creato Giovedì, 27 Giugno 2019 17:08