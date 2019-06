Cassano (Cs), atto di indirizzo contro il randagismo

Atto di indirizzo della Commissione Straordinaria del Comune di Cassano All'Ionio, composta dai vice prefetti Muccio e Pacchiarotti e dalla dirigente di prefettura Guida, contro il fenomeno del Randagismo. Con apposita deliberazione adottata con i poteri della giunta comunale, l'Organo Commissariale ha incaricato il Responsabile della Polizia Locale, di concerto con il Settore degli Affari Generali, e sentita l'ASP territoriale di competenza, di predisporre con urgenza le misure necessarie per avviare una campagna di iscrizione all'anagrafe canina e la dotazione di microchip per i cani padronali; di incentivare economicamente le sterilizzazioni per evitare cucciolate indesiderate; localizzare tra gli immobili o terreni di proprietà comunale luoghi adatti alla realizzazione di microcanili da poter dare in gestione a volontari animalisti; aumentare la collaborazione con le stesse associazioni (Enpa, Oipa, Lav, ecc...) promuovendo corsi all'interno delle scuole (asili, elementari e superiori) sulla corretta gestione degli animali affettivi "possesso responsabile" e promuovendo anche giornate di adozione di cani in piazza; incentivare l'adozione di cani adulti (solitamente snobbati rispetto ai cuccioli) fornendo cibo secco gratuito per i primi 3 mesi dopo l'adozione; incentivare l'adozione fornendo una basica assistenza veterinaria per il primo anno; di formare all'interno della Polizia Municipale figure specializzate nella gestione del randagismo; istituire un servizio di recupero cani vaganti e soccorso cani feriti tempestivo. Nel deliberato, si segnala al destinatario di disporre la sterilizzazione e l'iscrizione all'anagrafe di tutti i cani recuperati e la reimmissione nel territorio, previa sterilizzazione, dei gatti; la creazione di un area apposita sul website del Comune di Cassano All'Ionio con un photo book degli animali ritrovati, per permettere sia il riconoscimento da parte degli eventuali padroni e sia l'adozione da parte di chi ne sia interessato; nonché la sensibilizzazione dei cittadini nel segnalare casi di cani vaganti per poter delineare la quantità e la distribuzione per zone in modo da indirizzare meglio i controlli. Il fenomeno del randagismo, per la Commissione Straordinaria, è sia un danno per la salute degli animali stessi, che causa di attacchi a cose o persone, nonché aumento di incidenti stradali, trasmissione di malattie verso l'uomo quali rabbia o lesmaniosi, trasmissioni di malattie alla fauna locale e ingenti spese comunali annuali per l'attenuamento del problema.

Dettagli Creato Giovedì, 27 Giugno 2019 17:02