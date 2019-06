Cassano (Cs), arriva ordinanza sui rifiuti

La Commissione Straordinaria, constatato che le strade urbane ed extraurbane appartenenti al territorio del Comune di Cassano Allo Ionio vedono il continuo ripetersi di episodi di deposito incontrollato di rifiuti, sia sulle banchine stradali, sia nei pressi dei cassonetti per la raccolta differenziata e indifferenziata; ravvisata la necessità di arginare il fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti che provoca l'insorgere di discariche a cielo aperto con grave pregiudizio sia dell'igiene e della salute pubblica, sia del decoro urbano; atteso che la raccolta differenziata, che è stata avviata dal 24 febbraio 2019 nel Comune di Cassano All'Ionio, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, rappresenta il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e pertanto è un dovere cui tutti i cittadini sono tenuti a partecipare; considerata la necessità di inasprire le sanzioni amministrative dovute alla trasgressione dei divieti di abbandono di rifiuti ai fini della salvaguardia degli interessi connessi all'ambiente; con riferimento alle norme in materia, ha emanato un'ordinanza con la quale si dispone che i cittadini residenti, domiciliati o dimoranti nel Comune di Cassano Allo Ionio, nonché alle utenze non domestiche, di conferire i propri rifiuti negli apposti contenitori concessi loro in comodato d'uso da parte dell'attuale gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati, destinandoli alla raccolta ed al ritiro dei rifiuti urbani secondo le prescrizioni indicate nella guida alla raccolta differenziata porta a porta che fa parte integrante della presente ordinanza e contenute nella App "RD 100% Progitec". Nell'atto, si avverte, tra l'altro, che per le violazioni si procederà alla comminazione di rilevanti sanzioni amministrative pecuniarie, demandando la vigilanza sul rispetto dell'ordinanza alla Polizia Locale e alle Forze di Polizia che ne abbiano titolo, che per l'accertamento delle violazioni potranno avvalersi eventualmente delle videocamere mobili nel rispetto del Regolamento per la gestione del sistema integrato di videosorveglianza.

