Corigliano Rossano (Cs), rubinetti a secco fino a domani a Santa Caterina e Bucita

Oggi (mercoledì 26) e domani, giovedì 27 giugno, mancherà l'acqua in contrada Santa Caterina e a Bucita a causa di una rottura ad Amica, sulla condotta di competenza della Sorical.

È quanto fanno sapere gli uffici comunali Ambiente e manutenzione di Corigliano Rossano, precisando che l'intervento per riparare il guasto è stato programmato per domani mattina. L'Amministrazione Comunale si scusa per i disagi.