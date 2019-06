“Dissesto Comune di Cosenza”: cresce fronte civico

Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa indetta dalle associazioni Avanti Cosenza, Buongiorno Cosenza, Laboratorio Riformista, Oltre i colori, Comitato di azione civile "Cosenza Europa", Italia in comune sezione 25 aprile Cosenza, Cosenza in Comune per un'altra idea di città, Cosenza socialista.

Una conferenza preparata nei minimi dettagli e coordinata da Valentina Falconi, che ha riscosso un successo evidente. Tanti, infatti, sono stati i comitati di quartiere che hanno preso parte, di fatto condividendo i contenuti proposti dalle associazioni promotrici. Questi i nomi: Comitato Via Panebianco, Comitato Casco, Area Storica Cosenza, Comitato Viale Mancini – Riapriamolo subito.

Molti gli interventi, tra cui particolare rilievo ha assunto quello di Sergio Nucci, veterano della politica cittadina, che ha messo in evidenza le grandi contraddizioni di un'amministrazione che cura nei minimi dettagli la forma e l'apparenza, ma che ha di fatto trascurato colpevolmente la sostanza della gestione comunale.

In tutti gli interventi si è registrato il senso d'allarme per un dissesto che è ormai nelle carte e che nemmeno l'estremo tentativo dilatorio dell'amministrazione Occhiuto potrà rinviare.

Con un linguaggio semplice e alla portata dei cittadini comuni, nel corso della conferenza stampa si sono spiegati i motivi di preoccupazione per una situazione in cui, ogni giorno che passa, il comune di Cosenza accumula nuovo deficit che, un giorno o l'altro, i cittadini saranno chiamati a ripianare.

Le associazioni promotrici e i comitati di quartiere aggiuntisi hanno manifestato la volontà di lavorare per ottenere l'accertamento del reale stato di crisi finanziaria e di cassa dell'ente e fanno appello perché , per il bene della città e dei cittadini, si lavori senza indugio al risanamento delle casse comunali.

Al termine della conferenza le associazioni promotrici e i comitati di quartiere si sono aggiornati ad una prossima riunione per definire le future iniziative comuni.

Buongiorno Cosenza, Laboratorio Riformista, Oltre i colori, Italia in comune sezione 25 aprile Cosenza,Cosenza in Comune per un'altra idea di città, Cosenza socialista, Avanti Cosenza , Comitato Via Panebianco, Comitato Casco, Area Storica Cosenza, Comitato Viale Mancini – Riapriamolo subito.