Trebisacce (Cs), nuovo servizio di igiene urbana: il 3 luglio presentazione ufficiale

Al via la fase attuativa del nuovo servizio di Igiene Urbana e tutela dell'ambiente messo a punto dall'Amministrazione comunale insieme all'aziendaEcoross, aggiudicataria dell'appalto.

Avviato lo scorso 1 aprile, il progetto prevede una serie di novità che saranno prossimamenteillustrate alla cittadinanza nel corso dell'incontro che si terrà presso la Sala Convegni del Miramare Palace Hotel – MERCOLEDÌ3 LUGLIO 2019 – Ore 17.30 – alla presenza del Sindaco Avv. Francesco Mundo, del Delegato all'Ambiente Franz Apolito, dell'Amministratore di Ecoross Walter Pulignano, del Responsabile dei Servizi di Igiene Urbana diEcorossdott. Simone Turco.

L'obiettivo è lavorare in continuità, incrementando gli ottimi risultati sin ora raggiunti. Il servizio, implementato con un sistema di raccolta del tipo "porta a porta spinto" sull'intero territorio comunale, sarà infatti arricchito da migliorie e servizi aggiuntivi, tra cui la raccolta differenziata sulla spiaggia e complementi di arredo a supporto, che consentiranno di erogare un servizio sempre più efficiente ed efficace. Saranno inoltre avviate attività mirate di informazione e sensibilizzazione che, nei prossimi mesi, coinvolgeranno tutte le varie categorie di utenze attraverso iniziative ed eventi specifici.

La finalità è quella di potenziare il sistema di gestione dei rifiuti in un territorio già virtuoso, insignito della Bandiera Blu della FEE per il sesto anno consecutivo e caratterizzato da una grande attenzione riservata alle tematiche ambientali. Da qui la piena sinergia tra Amministrazione Comunale e azienda Ecoross, al fine di aumentare ulteriormente le percentuali di raccolta differenziata, garantire decoro urbano e migliorare, complessivamente, la qualità dell'ambiente. Fondamentale, a tal proposito, la collaborazione dei cittadini, che hanno già dimostrato una spiccata sensibilità ambientale.

La prima fase di start up ha infatti confermato i buoni risultati preesistenti, mentre sono attualmente in corso le attività di allestimento e potenziamento del cantiere da parte di Ecoross, che non lesinerà sforzi per offrire un servizio efficace e puntuale, vicino alle esigenze di tutti i cittadini-utenti.