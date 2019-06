Il cosentino Marco Piccolo entra nel coordinamento nazionale First Cisl di Bper Banca

Il direttivo della Sas di Complesso First Cisl di Bper Banca, riunitosi recentemente a Bologna, ha deliberato l'inserimento nel coordinamento del collega Marco Piccolo di Cosenza.

Bper rappresenta il sesto gruppo bancario italiano, e la First Cisl è la prima organizzazione sindacale all'interno dello stesso. E' la prima volta che un sindacalista della First Cisl di Cosenza entra in questo importante organismo.

Marco Piccolo è un dirigente sindacale attivo da oltre 10 anni nella First Cisl, occupandosi sempre di sviluppo associativo e comunicazione; dallo scorso anno è anche segretario generale aggiunto della First Cisl Territoriale di Cosenza.

"Ringrazio la Segreteria e il Direttivo della SAS di Complesso – ha detto Piccolo durante il suo intervento – per la stima nei miei confronti, ma soprattutto per aver riconosciuto la straordinaria fiducia che negli ultimi anni tantissimi colleghi Bper della provincia di Cosenza ci hanno riservato, iscrivendosi alla First Cisl e partecipando in modo sempre molto attivo alla nostra organizzazione.

Oltre il 90% dei lavoratori Bper della provincia di Cosenza – ha proseguito Piccolo – è iscritta al nostro sindacato, rendendola oggi la prima provincia della Direzione Territoriale Mezzogiorno per numero d'iscritti, un dato che si è ulteriormente rafforzato con la costituzione negli ultimi anni di ben due Rsa: Cosenza e Corigliano-Rossano.

E' infine importante evidenziare – ha poi concluso Piccolo – il dato straordinario di un'età media degli iscritti decisamente molto bassa (circa 40 anni) che, in questo momento storico di cambiamenti e trasformazioni anche radicali nel nostro settore, ci fa ben sperare in una rappresentanza giovane, energica e ricca di contributi".