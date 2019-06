Cosenza, derattizzazione e disinfestazione: intensificati gli interventi

Per garantire una maggiore efficacia del servizio di derattizzazione e disinfestazione, insieme ad una più estesa copertura del territorio, il Comune di Cosenza, su impulso della Presidente della commissione consiliare sanità e delegata del Sindaco Occhiuto alla salute pubblica, Maria Teresa De Marco, ha intensificato – si legge in una nota del Comune di Cosenza - gli interventi, in sinergia con il servizio di Igiene Pubblica dell'ASP, attraverso una ditta specializzata.

In particolare, il Comune ha chiesto alla ASP una serie di interventi urgenti in alcune aree con elevate criticità, e, nei giorni scorsi, sono stati già effettuati – come ha fatto sapere alla Presidente della commissione Sanità, Maria Teresa De Marco, il dirigente del settore Ambiente del Comune, Arch.Giuseppe Bruno - i primi interventi presso gli ultimi lotti di Via Popilia. Il programma, finalizzato alla derattizzazione, si estenderà su tutta l'area comunale, dando priorità alle aree con maggiori segnalazioni, come, ad esempio, le zone di via degli Stadi, Vaglio Lise, dell'Autostazione, le aree lungo i fiumi o le aree con maggiori necessità di tutela, come i parchi e i giardini pubblici.