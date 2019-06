Associazione ‘Basta vittime sulla strada statale 106’: sede intitolata a vittima incidente

Questa mattina, il Geom. Franco Cesare Mangone, Sindaco di Calopezzati, insieme a Fabio Pugliese, Presidente dell'Associazione "Basta Vittime Sulla Strada Statale 106", hanno scoperto l'insegna con l'intestazione della Sede Operativa assegnata in comodato d'uso gratuito all'organizzazione di volontariato che si batte per l'ammodernamento e la messa in sicurezza della S.S.106 in Calabria.

La Sede è stata dedicata ad Antonio Caligiuri, iscritto e socio onorario dell'Associazione, che giusto un anno fa, ha perso la vita a seguito di un tragico scontro sulla famigerata e tristemente nota strada della morte. Proprio domani, 22 giugno, alle ore 19:00, nella Chiesa Divino Cuore di Gesù nella frazione di Mirto nel Comune di Crosia sarà celebrata una Santa Messa in ricordo di Antonio Caliguri.

La Sede Operativa è stata assegnata dal Comune nelle scorse settimane all'Associazione che ne ha ultimato gli arredi a seguito delle diverse donazioni volontarie ricevute dai cittadini che ringraziamo e che non hanno fatto mancare tavoli, sedie, armadi, ecc.

Nella Sede, sono state riposti i tanti premi ed i riconoscimenti ricevuti negli anni dall'Associazione ma anche il materiale che viene utilizzato dal sodalizio in occasione delle diverse iniziative di educazione stradale e di sensibilizzazione al rispetto delle regione del codice della strada che l'organizzazione di volontariato normalmente svolge ogni anno, soprattutto, con le scuole.

Il Direttivo dell'Associazione "Basta Vittime Sulla Strada Statale 106" ha deciso all'unanimità di dedicare la Sede ad Antonio Caligiuri per il grande senso di riconoscenza che ha voluto destinare ad un iscritto che fin dall'inizio ha creduto nel grande lavoro svolto negli anni dalla nostra organizzazione di volontariato. Allo stesso modo – con questo gesto – si è deciso di ricordare una persona che al territorio ha dato tanto e non solo nel sociale ma anche come imprenditore e, soprattutto, come padre di famiglia e marito.