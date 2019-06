Corigliano-Rossano (Cs), il 22 giugno il convegno “Devianza e Talento” per prevenire fenomeni di bullismo, cyber bullismo e dispersione scolastica

Prevenire e arginare i fenomeni di bullismo, cyber bullismo e dispersione scolastica attraverso la ricerca di giovani talenti nel nostro territorio.

È, questo, l'obiettivo del convegno formativo dal titolo "Devianza e Talento" promosso dall'associazione culturale di volontariato "Tutto ciò Che è Vita" insieme all'Unione per la Difesa dei Consumatori Udicon che sarà ospitato sabato 22 giugno nell'aula magna dell'Istituto Tecnico Commerciale Luigi Palma, diretto da Cinzia D'Amico, nel territorio di Corigliano.

A darne notizia è Ferruccio Colamaria Presidente Provinciale Udicon ribadendo il sostegno a iniziative sociali e culturali finalizzate a contrastare le devianze sociali.

Continuiamo ad essere attenti alle problematiche e alle emergenze del territorio – dichiara Colamaria – non solo nei confronti dei consumatori vittime di disservizi ma anche di tutti quei cittadini, soprattutto giovani, che vivono disagi e difficoltà. La formazione – conclude – diventa lo strumento necessario per poter fare prevenzione e per offrire nuove opportunità.

L'obiettivo primario – afferma Valeria Pulice responsabile della sede zonale UDICON di Corigliano – è offrire strumenti validi agli educatori per individuare ed intervenire tempestivamente e radicalmente nei fenomeni di devianza.

L'evento di Sabato 22 fa parte del progetto più ampio Ciack, Formazione Talenti che ha già registrato un successo di adesioni nei mesi scorsi all'evento Dall'idea Al Film In Sala, ospitato a Cariati.

Il convegno è patrocinato dal GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA della Regione Calabria, dal CONI Scuola dello Sport Calabria, dalla LND Calabria, da ARTEDO Calabria, dalla Cooperativa Idea90 e dall'associazione nazionale dei Pedagogisti italiani. Avrà valenza formativa: saranno, infatti, riconosciute 6 ore di formazione per i docenti, 4 crediti agli avvocati e 5 agli assistenti sociali. L'ingresso è gratuito e sarà rilasciato attestato di partecipazione previa iscrizione inviando i propri dati anagrafici all'indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

I lavori inizieranno alle ORE 9 con le registrazioni dei presenti e si concluderà alle 16:30. (Allegato programma)

Per l'occasione verrà presentata l'opera I mille volti del talento. oltre gardner per una pedagogia dell'eccellenza di Diana Olivieri, in cui è racchiusa la ricerca accademica da lei svolta e su cui si basa l'attività di prevenzione e contrasto della devianza giovanile dell'associazione.

Il progetto vedrà i ragazzi impegnati nella presentazione di cortometraggi che saranno poi sottoposti ad una giuria di esperti. Saranno premiati i lavori migliori e verranno distribuiti alle emittenti televisive. Il tutto con la supervisione di un team di ricercatori accademici, specializzati nell'ambito della criminologia minorile. - (Fonte: Lenin Montesanto – Comunicazione & Lobbying).