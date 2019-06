Imprese: "Premio Bellisario" a Gloria Tenuta

Attribuito un altro riconoscimento all'imprenditrice calabrese Gloria Tenuta che, nei giorni scorsi, ha ricevuto il Premio Bellisario "Donne ad alta quota" per la sezione "Imprenditoria". Insieme alle altre otto donne premiate in Italia, l'imprenditrice Tenuta e' stata ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per poi recarsi negli studi Rai per registrare la trasmissione che andra' in onda il prossimo 22 giugno su Rai1. Gloria Tenuta ha ricevuto la "Mela d'Oro" - Premio Bellisario per "la dedizione, lo spirito innovativo con cui ha imposto l'eccellenza dei prodotti calabresi in tutto il mondo, simbolo di un made in Italy coraggioso e vincente". A leggere questa motivazione e' stata la Presidente della Fondazione Bellisario, Lella Golfo. "Sono particolarmente felice di ricevere questo riconoscimento - ha dichiarato Gloria Tenuta - perche' premia la mia terra, un Sud luogo di risorse positive e di tanta voglia di fare". All'imprenditrice Tenuta vanno "gli auguri piu' sentiti" dei vertici di Unindustria Calabria.

"E' la dimostrazione - ha sottolineato il presidente Natale Mazzuca - che con la passione, il coraggio, la determinazione ed il rispetto delle regole si puo' fare impresa in Calabria. Con la sua azienda, grazie ai validi collaboratori ed alle produzioni certificate, la Gias Spa entra nei mercati esteri promuovendo in made in Calabria". Presidente ed Amministratore delegato della GIAS SpA (Gruppo Industriale Alimenti Surgelati), azienda operante a Mongrassano Scalo nel settore agroalimentare, in particolare nelle produzioni orticole e di alimenti surgelati, l'imprenditrice Gloria Tenuta era stata insignita del prestigioso riconoscimento di Cavaliere del Lavoro lo scorso anno. Fondata nel 1970 dal padre Antonio, l'azienda e' tra le realta' industriali piu' strutturate nel Sud Italia, caratterizzata da un costante orientamento alla ricerca ed innovazione e dall'attenzione all'ambiente. Presente in azienda un impianto di trigenerazione, il terzo in Italia. Decine le certificazioni ottenute dall'impresa guidata dal Cavaliere del Lavoro Gloria Tenuta, che ricopre tra le altre cose gli incarichi di Consigliere d'Amministrazione dell'Universita' della Calabria e Consigliere di Unindustria Calabria.