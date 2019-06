Lunedì conferenza sul tema "Stato dissesto Comune di Cosenza: previsione e scenari"

Le associazioni Avanti Cosenza, Buongiorno Cosenza, Cosenza in Comune per un'altra idea di città, Cosenza socialista, Laboratorio Riformista, Italia in comune sezione 25 aprile Cosenza, Oltre i Colori, hanno raccolto con estrema preoccupazione le notizie circa il provvedimento della Corte dei Conti sullo stato delle finanze comunali e la probabile imminente dichiarazione dello stato di dissesto del Comune di Cosenza.

"Qualunque sia l'esito dell'udienza convocata per il prossimo mese di luglio, tecnici qualificati segnalano che la delibera n. 66/2019 della Corte dei Conti descrive una situazione in cui, ogni giorno che passa, il comune di Cosenza accumula nuovo deficit che, un giorno o l'altro, i cittadini saranno chiamati a ripianare.

Consideriamo lo stato di dissesto alla pari di un evento catastrofico per l'economia della città rispetto a cui le categorie professionali, gli imprenditori, le associazioni sindacali e tutti i cittadini vanno adeguatamente informati. Ne valutiamo con estrema preoccupazione i pesanti effetti sulle categoria sociali più deboli".

"Nei casi come quello descritto dalla delibera 66/2019 occorre che l'Amministrazione comunale assuma con la massima urgenza, e senza attendere ulteriori iniziative della Corte, la delibera di accertamento del reale stato di crisi finanziaria e di cassa dell'ente e, per il bene della città e dei cittadini, lavori senza indugio all'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato. La città deve comprendere con il giusto anticipo le misure che si dovranno obbligatoriamente adottare in materia di aumento dei tributi e canoni comunali, rideterminazione della pianta organica e dismissione delle partecipazioni sociali, come quella nella società Amaco.

Si esprime grave preoccupazione per i provvedimenti tassativi di riorganizzazione dei servizi, che vedrebbero ad oggi interessati da aumenti di tariffe o soppressione dei servizi: asili nido, Mense scolastiche, musei e pinacoteche e altri servizi".

Per le ragioni sopra esposte, è convocata per giorno lunedì 24 giugno, alle ore 11.00, presso la Saletta CONI di P.zza Giacomo Mancini, una conferenza stampa sul tema:

"Stato dissesto Comune di Cosenza: previsione e scenari".