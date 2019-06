Camera di Commercio Cosenza, Algieri presenta il suo bilancio di mandato

Cinque anni sul territorio al servizio delle imprese. Attività, impegno, passione e innovazione nella gestione di una pubblica amministrazione che è diventata, in questo breve arco di tempo, un modello di operosità ed efficienza anche al di fuori dei confini nazionali.

"Un mandato che merita di essere raccontato – afferma Klaus Algieri, Presidente dell'Ente. È per questo che abbiamo pensato di invitare tutte le imprese e i cittadini all'ultima riunione del nostro Consiglio, il prossimo 21 giugno alle ore 18:00, nel Salone Mancini della Camera di commercio di Cosenza, per condividere con loro i risultati di questi anni di lavoro. Anni in cui proprio l'impresa e i suoi bisogni hanno rappresentato la nostra stella polare e guidato ogni nostra scelta."

Il racconto di questo periodo di gestione che sta per concludersi è affidato ad un documento di rendicontazione denominato, appunto, Bilancio di Mandato. Un documento predisposto per la prima volta dall'ente camerale cosentino e che permette di far conoscere in maniera chiara e trasparente in meccanismi, le ragioni delle scelte e delle priorità che hanno guidato i responsabili dell'istituzione nell'esercizio del loro mandato per conto delle imprese del territorio.

Per l'occasione, prenderanno parte alla cerimonia anche le imprese storiche della Camera di commercio di Cosenza, imprese di lunga tradizione per le quali proprio la Camera di commercio ha istituito un particolare riconoscimento, il Premio Imprese Storiche, giunto ormai alla IV edizione.