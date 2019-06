A Castrovillari il convegno "Lo sport contro il sistema delle mafie"

«E' doveroso, anzi necessario» dichiara Giovanni Martino Presidente del Consiglio Nazionale del C.N.S. Fiamma Ente Europeo di promozione Sportiva, Sociale e Difesa Ambientale, riconosciuto dal Ministero dell'Interno, che da oltre 70 anni si occupa di Sport, Cultura, Ambiente, Turismo, Sociale, Spettacolo e Volontariato. Nel panorama sportivo e sociale molte sono le Fiamme che hanno dato lustro all'Italia, basti pensare alle Fiamme Oro della Polizia di Stato, alle Fiamme Gialle della G.d.F, alle Fiamme D'argento dei Carabinieri, alle Fiamme Azzurre della Polizia Penitenziaria, alle Fiamme Cremisi dei Bersaglieri d'Italia per capire la grande importanza di questo movimento che nasce nel 1948 ad opera di Raimondo Vianello insieme al fratello Roberto, Enrico Maria Salerno, Giorgio Albertazzi, Enrico Ameri, Walter Chiari, Ugo Tognazzi, il Senatore Pino Romualdi e tanti altri.

Giovanni Martino, oramai divenuto dirigente nazionale dell'Ente, con un pizzico di campanilismo, ha dotato la Provincia di Cosenza di circa 290 strutture patrocinate, seguite e assistite dal C.N.S. Fiamma-Sport Nazionale.

In questa fase vuole alzare il tiro, colpire la criminalità organizzata con l'arma dell'intelligenza e dalle capacità sociali che l'Ente ha già messo in campo nella Regione Campania. La criminalità è una "azienda" - continua Martino - ha i suoi "dipendenti" e i suoi "clienti" che sono i giovani che fanno uso di droghe, persone meno abbienti che vivono in uno stato di necessità, che hanno bisogno del politico di turno per sopravvivere o per avere un seppur misero posto di lavoro. Lo stato di necessità è sicuramente lo strumento di leva più forte per ogni tipo di mafia.

Forte del progetto campano "Scampia-Giugliano-Varcaturo", vuole proporlo per la Regione Calabria insieme ai Sindaci che sapranno ascoltarlo e recepirlo.

Castrovillari è un territorio vasto e ricco di tante potenzialità, contrada Cammarata non può rimanere una frazione perché ormai è una piccola cittadella: ha bisogno di servizi. Tante sono le strutture abbandonate o in possesso del Comune che non portano nessun ritorno alla collettività: case cantoniere, caselli ferroviari, terreni incolti e abbandonati etc. Noi non chiediamo nulla, chiediamo solo supporto amministrativo. Chiediamo quel supporto amministrativo che da qualche anno il Sindaco di questa città ci sta dando, senza battere ciglio ed io - continua Martino – ritengo mio dovere compiere ogni sforzo per ricambiare la fiducia accordatami.

Pertanto, il 30 giugno, alle ore 9, nell'Aula Consiliare del Comune di Castrovillari, vi aspetto tutti.

LO SPORT CONTRO IL SISTEMA DELLE MAFIE

IL PROGETTO "SCAMPIA – GIUGLIANO - VARCATURO"

Si è svolto presso Fondo Italia C.N.S.Fiamma, in una delle tante strutture sottratte alla criminalità ed affidata al Centro Nazionale Sportivo Fiamma, dove è stato realizzato un parco urbano in cui si svolgono iniziative sociali, culturali e sportive, a Varcaturo- Giugliano (Na), il XXVII Congresso Nazionale del CNS Fiamma - Sport Nazionale. Dopo i saluti ai congressisti, arrivati da tutta Italia, dal Piemonte alla Sicilia, da parte del presidente campano ing. Antonio Arzillo e la relazione del Presidente Nazionale dr. Fiorenzo Pesce, sono stati approvati i bilanci consuntivi 2018 e preventivo 2019. I lavori sono proseguiti esaminando la riforma del Terzo Settore varata dalla legge 106/2016 ancora in attesa dei decreti ministeriali per diventare operativa. L'introduzione di nuove norme vedranno le associazioni di promozione sociale e del volontariato impegnate in una nuova fase di sviluppo rispetto al passato. Si sono affrontati i temi su cui l'ente dovrà confrontarsi in futuro e individuati alcuni punti di notevole importanza su cui lavorare.

Una lunga e articolata riflessione è stata quella sullo sviluppo sostenibile dell'ambiente che vede il progressivo aumento del degrado delle risorse naturali e della qualità della vita e sugli sconvolgimenti causati dai cambiamenti climatici. L'ente si propone di essere il punto di riferimento nel settore agro-alimentare sostenendo le giovani generazioni che vogliono intraprendere l'attività nel settore dell'agricoltura creando rete per assicurare armonia tra produttori e consumatori. Altro punto rilevante è la Salute attraverso lo Sport. Le strutture territoriali si impegnano nella creazione di "palestre della salute", i cui obbiettivi saranno finalizzati a promuovere il benessere psico-fisico attraverso il coinvolgimento attivo e consapevole nella prevenzione, nel mantenimento e nella cura della persona con adeguati e specifici corsi di formazione.

Lotta alle mafie per la legalità attraverso lo Sport e l'associazionismo.

L'ente, che già opera da tempo nella gestione di strutture requisite alla criminalità, vuole diffondere la cultura della legalità anche attraverso la partecipazione delle famiglie e dei cittadini sui temi della legalità. Per questi motivi l'Ente propone due giorni di studio e approfondimenti che si svolgeranno in Calabria nel Comune di Castrovillari il 29 e 30 Giugno 2019, organizzati dai nostri dirigenti dr.ssa Filomena Ioele e Giovanni Martino .

Parteciperanno :

autorità civili e militari. Da Napoli la dr.ssa Antonella Bufano della Segreteria Nazionale del C.O.I.S.P. Sindacato di Polizia. L'ingresso in aula consiliare è libero.