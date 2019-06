"L'ho detto già più e più volte anche ai predecessori, ed oggi lo dico anche al commissario Cotticelli: occorre definire la struttura di Praia a Mare secondo il decreto ministeriale numero 70 del 2015. Prima di qualunque cosa, è questo il passaggio che il commissario Cotticelli deve fare. E la struttura deve rispondere a reali esigenze per essere veramente funzionale, se si vuole realmente servire il territorio. Non si devono assecondare i desiderata dei sindaci che continuano a strumentalizzare per biechi fini politici le giuste aspettative di una popolazione che ha diritto a godere di una buona sanità. Proprio in questa direzione va il mio accorato appello al commissario alla Salute, il generale Cotticelli: prima di qualsiasi commissione di accreditamento, è necessario un atto deliberatorio che definisca cosa deve diventare quello che, ad oggi, è un mero edificio. La struttura di Praia va aperta,ha una Risonanza magnetica che non è stata mai aperta, ma, ad oggi, non è possibile trasformare in ospedale quattro mura che non contengono la cardiologia, non contengono la chirurgia, non contengono l'ortopedia. Se qualcuno intende continuare a prendere in giro la popolazione di Praia e del Tirreno cosentino sta percorrendo una strada sbagliata che noi avversiamo in maniera totale. Il MoVimento 5stelle ha le sue fondamenta in un modo nuovo e corretto i fare politica: niente strumentalizzazioni, niente prese in giro, ma risultati concreti. Il commissario Cotticelli è un uomo che conosce e rispetta le regole, e solo seguendo le norme si potranno emettere atti concreti per il bene del territorio. Inutili saranno i tentativi di taluni di asservire i bisogni di una popolazione al proprio tornaconto politico. Il MoVimento 5Stelle ed io stesso siamo pronti ad offrire la nostra piena collaborazione per far sì che giunga a soluzione l'annosa questione della struttura di Praia". Lo afferma il portavoce del M5S alla Camera dei deputati Massimo Misiti.

Dettagli Creato Lunedì, 17 Giugno 2019 20:09