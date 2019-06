E’ morto l’ex magistrato e politico originario di Tarsia, Salvatore Senese

E' morto a Prato a 84 anni Salvatore Senese, ex magistrato e politico italiano tra i fondatori di Magistratura democratica nel 1964. Nato a Tarsia (Cosenza) nel 1935 ha svolto parte della sua carriera in magistratura in Toscana dove fu poi eletto come parlamentare, prima alla Camera e poi al Senato, con il centrosinistra per tre legislature, tra il 1992 e il 2002. Lascio' la toga nel 2010, per raggiunti limiti di età.

