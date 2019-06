Cosenza, il Movimento “Noi”: “No bancarelle improvvisate, ma chioschi dignitosi per chi lavora”

"L'assoluta mancanza di prospettive di lavoro, induce i Cittadini ad improvvisare tutto ciò che può procurare il pane da portare a casa. In una Città come quella diCosenza, ove i dati Caritas e ISTAT parlano chiaro, confermando l'impetuoso crescere delle povertà alle quali non esiste ancora rimedio, diventa importante creare opportunità di lavoro e, contestualmente, garantire dignità e ambienti in grado di offrire servizi sicuri e a norma di legge. Il Movimento NOI propone all'Amministrazione di Cosenza e al Sindaco Mario Occhiuto, l'istituzione di mercatini di quartiere mini invasivi e in grado esteticamente di integrarsi nei contesti, da affidare, quartiere per quartiere, a chi attualmente è ambulante e ne volesse fare richiesta al fine di uscire da situazioni di precarietà organizzativa. Riteniamo che chi lavora e ne ha bisogno, debba vedersi riconosciute le necessità essenziali di cui deve farsi carico una pubblica amministrazione, per garantire sicurezza sia ai venditori che agli acquirenti che potranno acquistare prodotti del territorio. Vediamo in ogni angolo bancarelle di frutta e verdura improvvisate che potrebbero rappresentare, invece, la novità per tutti i quartieri, sia periferici che del centro Città. Le attuali politiche, garantiscono solo le grandi multinazionali che propongono in gran parte cibo che proviene dall'estero. Un paradosso, per una terra fertile come la nostra. I mercatini rionali sarebbero di grande aiuto sia al mercato locale che alle famiglie e agli anziani, sempre più soli e numerosi, che non possono raggiungere ipermercati e che, nei pressi delle loro abitazioni, potrebbero ritrovarsi in un contesto più umano e solidale. Il Movimento NOI attende risposta dall'Amministrazione". Lo afferma attraverso una nota il Movimento "Noi".

