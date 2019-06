Il 19 e il 20 giugno a Cosenza la prima edizione del Festival della Cucina Kosher

Il 19 e 20 giugno la città di Cosenza ospiterà la prima edizione del Festival della Cucina Kosher in Calabria. L'iniziativa è promossa ed organizzata dall'Associazione di promozione culturale "Kosmoikìa" e patrocinata dall'Assessorato alla crescita economica urbana e attività economiche e produttive guidato da Loredana Pastore. Considerata la storica presenza in Calabria del popolo ebraico e l'influenza che ne è seguita, l'Associazione "Kosmoikìa" ha inteso, con il Festival della cucina kosher, dedicare particolare attenzione allo studio della cultura ebraica in tavola. L'articolato programma della manifestazione, che comprende convegni, wine tasting, food experience, laboratori di cucina kosher, degustazioni e showcooking, sarà illustrato domani, lunedì 17 giugno, alle ore 12,00, nella sala capitolare del Chiostro di San Domenico, in una conferenza stampa alla quale parteciperanno l'Assessore alla crescita economica urbana e attività economiche e produttive di Palazzo dei Bruzi Loredana Pastore, il Presidente dell'Associazione "Kosmoikìa",Maria Francesca Amantea e Corrado Rossi, fondatore della Maccaroni Chef Academy. Il Festival gode, inoltre del patrocinio dell'Accademia Internazionale Dieta Mediterranea Italiana di Nicotera e dell'Accademia Internazionale del Cedro.

