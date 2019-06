Cosenza, la segreteria provinciale del Pd: “Dopo i danni del ‘Decreto Calabria’ il M5S vuole prendersi meriti che non ha”

"Le dichiarazioni del deputato M5S Francesco Sapia secondo cui "con il contributo politico del Movimento 5 Stelle" parte il progetto Dialisi estiva 2019 ad Amantea sono a dir poco stupefacenti.

Evidentemente il M5S vuole riscattarsi dalle figuracce che sta collezionando sulla sanità calabrese. Un tentativo davvero patetico a fronte dei danni che il Decreto Calabria ha già prodotto ai calabresi.

Dopo che la relatrice Dalila Nesci si è dovuta dimettere perché accusata di conflitto di interessi per via della paventata nomina di un suo collaboratore a commissario di una Azienda Sanitaria della regione, è di oggi l'allarme di Unindustria che denuncia il rischio chiusura di un centinaio di aziende e la perdita di migliaia di posti di lavoro. Dopo che è divenuto concreto il rischio che la gestione della "pratica Calabria", possa portare alle dimissioni della Ministra Grillo e del Sottosegrario Bartolazzi, il M5S vuole rifarsi prendendosi meriti che non ha!

Il tentativo registrato oggi, infatti, è quello di far passare l'avvio del progetto "Dialisi estiva 2019" ad Amantea - già risolto tecnicamente da Azienda e Distretto, come riportato in un loro comunicato – come un risultato del M5S!

Altro che "la politica lontana dalla sanità"! La verità dimostra, invece, che il loro obiettivo è proprio quello di accaparrarsi la gestione della sanità e nulla, ma proprio nulla, interessa loro di garantire il diritto alla salute ai calabresi". Lo afferma la Segreteria provinciale PD Cosenza.