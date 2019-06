A Cosenza assemblea lavoratori "Garanzia Giovani", deciso stato d'agitazione

Saranno in stato di agitazione e mobilitazione permanente i 40 mila calabresi beneficiari di garanzia giovani, dote lavoro, enti accreditati in crisi e le famiglie che devono adempiere agli obblighi formativi per i loro figli. La decisione e' stata presa al termine di un'assemblea che si e' svolta oggi a Cosenza "Adesso basta" era scritto su uno striscione esposto.

La vertenza coinvolge 12 mila beneficiari sopra i trent'anni (hanno risposto all'avviso pubblico di dote lavoro e inclusione attiva); 20 mila ragazzi aderenti a garanzia giovani; 6.229 aziende che hanno presentato domanda; 2.500 famiglie interessate ai corsi d'istruzione e formazione professionale (800 gli adolescenti aventi diritto); e gli enti accreditati (150 in tutta la Regione) per un totale di mille dipendenti diretti e cinquemila nell'indotto. Numeri ribaditi nel corso della manifestazione in cui e' stato chiesto alla Regione di "sbloccare le graduatorie dei bandi per l'istruzione, l'erogazione delle indennita' di tirocinio relative a dote lavoro e garanzia giovani, e ancora velocizzare le procedure relative all'apprendistato". Sono state raccolte anche piu' di mille firme da consegnare all'assessore regionale al Lavoro Angela Robbe e al presidente della Regione Mario Oliverio.