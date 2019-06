Scuole serali e delle istituzioni penitenziarie a rischio. L’assessore di Castrovillari, Russo: “Tutelare diritto allo studio”

Fare fronte comune a tutela del diritto allo studio e della dignità dei più deboli ed a rischio. E' questo il senso di una levata di scudi da parte dell'Amministrazione comunale di Castrovillari che, attraverso l'Assessore ai Servizi Sociali e Pubblica Istruzione , Pino Russo, richiama, con "enorme preoccupazione" il fatto che "l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria ha rimosso dall'organico di diritto , per l'anno 2019/2020, i posti degli insegnanti delle scuole serali e di quelli delle istituzioni penitenziarie".

Per Russo "il provvedimento è un grave attacco al diritto allo studio e all'inclusione sociale nonché culturale, che si ripercuoterà pesantemente sulle persone più deboli ed a rischio effettivo di emarginazione".

"Una presa di posizione quella che esprimiamo– aggiunge l'amministratore a nome e per conto della Giunta Lo Polito- per affermare il ruolo dell'Istituzione scolastica, con chi vi opera, nella società per il bisogno educativo, che è crescita e sviluppo armonioso dell'individuo oltre strumento di riscatto e valorizzazione dell'essere grazie alla formazione accompagnata e dedicata".

"Una responsabilità- fa presente Russo- troppo rilevante per essere bypassata negli ambienti più sensibili dello Stato che, attraverso la Carta Costituzionale, sottolinea pure la portata di questo cruciale diritto di tutti."

"Da qui- conclude- la vibrante presa di posizione, a fianco dei diversi soggetti già mobilitati, su contenuti anche per noi irrinunciabili e di una politica scolastica che non può che misurarsi, rispondendo adeguatamente, con gli effettivi bisogni della comunità, stanca di tagli ai servizi essenziali".