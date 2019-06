Il Movimento "10 idee per la Calabria" organizza incontro a Cosenza

Il movimento "10 idee per la Calabria" si attiva anche nel Cosentino con una iniziativa locale. Venerdì 14 giugno alle ore 16:30, presso lo studio geologico "Violo" di Quattromiglia di Rende (sito in Via Verdi, 323) si terrà un meeting operativo aperto a tutti. Dopo la registrazione dei partecipanti, alle ore 17:00 il meeting entrerà nel vivo con l'introduzione organizzativa del cofondatore del movimento, il prof. Domenico Gattuso, per poi proseguire con gli interventi liberi dei presenti, le proposte organizzative e gli orientamenti per l'azione sul territorio in vista delle prossime concrete azioni politiche.

Come è noto, "10 idee per la Calabria" è un nuovo soggetto politico nato, non casualmente, lo scorso 25 aprile, che annovera fra i fondatori l'imprenditore Filippo Callipo e Domenico Gattuso, docente della università Mediterranea di Reggio Calabria e si propone "come una nuova Resistenza per liberare la Calabria dalla sua atavica rassegnazione che l'ha relegata, nel tempo, alle ultime posizioni di ogni classifica economica e sociale della nazione".

Il movimento che ha l'obiettivo di partecipare alle prossime elezioni regionali mettendo assieme una squadra di persone capaci e competenti, con storie vere e limpide, competenti ed appassionate, credibili e non rassegnate, ha già raccolto centinaia di qualificate entusiastiche adesioni in tutte le province calabresi ed in questi giorni sta mettendo a punto la propria struttura organizzativa. L'incontro di venerdì prossimo ha, infatti, questo scopo per quanto riguarda la provincia di Cosenza.

10 idee per la Calabria è presente su FaceBook (all'indirizzo www.facebook.com/10IdeePerLaCalabria) e su Twitter (all'indirizzo www.twitter.com/10ideeCalabria) ed è dotato di un sito web ufficiale (www.10idee.it) sul quale, registrandosi, è possibile contribuire alla definizione del programma politico.

L'appuntamento con tutti i sostenitori locali del movimento e, più in generale, con tutti i cosentini desiderosi di contribuire al riscatto economico e sociale della Calabria, è dunque per il prossimo venerdì 14 giugno alle ore 16:30 a Quattromiglia di Rende (Cosenza) in Via Verdi 323, presso lo studio geologico "Violo".