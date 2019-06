Processo "Tesi" a Cosenza, annullate le condanne degli ex assessori Vigna e Spataro. Occhiuto esulta

"Una buona notizia che mi riempie di gioia. La Suprema Corte di Cassazione ha annullato le condanne del processo Tesi a Luciano Vigna e a Michelangelo Spataro, due fra i miei piu' validi collaboratori ma, soprattutto, miei amici carissimi". E' quanto afferma il sindaco di Mario Occhiuto dopo la decisione della Cassazione.

"Questo - aggiunge il sindaco - dimostra, ove ci fosse bisogno, come debba essere sempre rispettato il principio della presunzione di innocenza fissato dalla Costituzione. E dimostra inoltre come pure lontano dai riflettori e dai condizionamenti della (mala) politica le vicende si chiariscono in modo piu' sereno e secondo giustizia. Sono quindi veramente felice e faccio ai miei due buoni e vecchi amici gli auguri piu' sentiti e affettuosi. Naturalmente ho conservato il posto in Giunta per Michele, che ora rientrera' subito nell'esecutivo, perche' e' giusto e perche' ci puo' dare una grande mano".

Vigna e Spataro, che erano stati in Giunta comunale con Occhiuto, dovranno essere sottoposti ad un secondo processo d'appello.