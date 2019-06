Frascineto, incendiati mezzi azienda. L'architetto Fasanello: "Sono dei pezzenti"

Persone non identificate hanno compiuto un attentato incendiario a Frascineto ai danni di due mezzi, un autospurgo e un camion, di proprieta' di un'impresa edile di cui e' titolare l'architetto Eugenio Fasanello. I due mezzi, nel momento in cui sono stati dati alle fiamme, si trovavano nel piazzale dell'abitazione di Fasanello. Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Castrobillari. "Quello che e' successo - ha commentato Fasanello - non si puo' accettare. Tutto e' successo perche' la nostra e' un'impresa che lavora onestamente, senza compromessi. Mi chiedo a chi ho pestato i piedi? Io risorgerò dalle ceneri, ma chi e' stato capace di un cosi' vile gesto restera' sempre un pezzente. Ringrazio le forze dell'ordine e la Procura della Repubblica di Castrovillari per essermi vicine e confido nella magistratura, che sicuramente fara' luce sull'accaduto".

Dettagli Creato Martedì, 11 Giugno 2019 21:18