"Quali cittadini della nostra amata Corigliano-Rossano, preso atto della volontà suprema delle urne, auguriamo a Flavio Stasi, nuovo sindaco buon lavoro. Auspichiamo un'azione amministrativa che sappia mettere al primo posto il bene comune e rendere splendore e dignità alla nostra nuova e importante realtà territoriale per cui ci siamo battuti, speranzosi che si darà risalto alla trasparenza, alla necessità di coesione territoriale, allo spirito – anche pionieristico – che ci ha guidati fino al grande risultato della fusione. A Flavio Stasi, quale Primo Cittadino, l'onere di attuare una sana politica volta a rendere la città unita e non una mera somma di contrade e aggregati urbani; l'impegno ad essere garante del rispetto degli avversari e diga invalicabile al dileggio di chi ha idee politicamente differenti. A Civico e Popolare, l'impegno di offrire il suo fattivo contributo continuando a mettere a disposizione le proprie risorse umane e le proprie idee programmatiche per l'interesse supremo di Corigliano-Rossano, consapevoli che un Cittadino su tre ci ha onorato della sua fiducia, sapremo strutturare un'opposizione propositiva, ma allo stesso tempo vigile e scrupolosa". E' quanto si legge in una nota del movimento di Corigliano Rossano "Civico e Popolare".

Dettagli Creato Martedì, 11 Giugno 2019 18:23