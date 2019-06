Sindaci eletti nel Cosentino, le congratulazioni e gli auguri di Franco Iacucci

Il Presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci, formula gli auguri ai Sindaci neoeletti e riconfermati dei 69 Comuni del cosentino che sono andati al voto in questa tornata elettorale delle amministrative 2019.

«Congratulazioni per la brillante affermazione elettorale e auguri di buon lavoro nell'interesse delle comunità che siete stati chiamati ad amministrare, unitamente ai consiglieri eletti che vi supporteranno in questo difficile e delicato compito», dichiara il Presidente Iacucci.

«Ai Primi Cittadini ribadisco e rinnovo la mia disponibilità e quella dell'Ente Provincia a lavorare in sinergia, per continuare a mettere in campo ogni indispensabile azione a sostegno dei cittadini», continua Franco Iacucci ricordando che la legge vigente sulle Province affida competenze e responsabilità ai Sindaci e ne promuove un maggiore protagonismo, finalizzato a meglio affrontare le sfide per un reale e solido sviluppo dei nostri territori.

«Passato il giusto momento di festa e di soddisfazione, adesso è il tempo di un nuovo e ancora più forte impegno insieme e sono più che certo che la vostra azione anche a supporto di questo Ente sarà fondamentale e preziosa», conclude il Presidente.