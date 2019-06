Pd, De Luca nuovo coordinatore circolo di Montalto Uffugo (Cs)

"Sono pervenute in data odierna le dimissioni irrevocabili ufficiali da parte del Segretario e del Presidente del circolo di Montalto.

Innanzitutto voglio ringraziarli per il lavoro svolto con spirito di servizio e passione verso il Partito.

Un lavoro prezioso che ha consentito al PD di Montalto di crescere e rafforzarsi in un periodo molto difficile per tutti noi". Lo si legge nella nota del segretario della Federazione Lugi Guglielmelli.

"Condivido anche gli auspici contenuti nella loro lettera di dimissioni, soprattutto riguardo al necessario ricambio generazionale nel partito e alla formazione di nuove classi dirigenti.

Per questi motivi nomino con effetto immediato Francesco De Luca coordinatore del circolo di Montalto Uffugo con il compito di effettuare il tesseramento 2019 e procedere nei termini più opportuni alla convocazione del congresso cittadino, affidandogli piena rappresentanza del circolo stesso".