"Il Forum Riformista" afferma il vicepresidente avv. Francesca Straticò, "ad esito delle elezioni amministrative di Rende, augura al sindaco Manna ed a tutti gli eletti in consiglio comunale un buon lavoro, nell'interesse della comunità che andranno ad amministrare. Ringrazia sentitamente l'On.le Sandro Principe per la candidatura a Sindaco che, pur non rientrando nelle sue intenzioni, ha generosamente offerto , per amore della sua città, dopo essere stato fortemente sollecitato da parte di tantissimi cittadini rendesi, del Forum tutto e delle più autorevoli espressioni del riformismo regionale e nazionale. Ringraziamo l'On.le Sandro Principe anche per avere brillantemente affrontato una campagna elettorale particolarmente aspra, che non gli ha risparmiato colpi bassi ed alla quale ha, nel vero spirito riformista, contrapposto, idee , pensiero, progettualità e concretezza. Lo ringraziamo, infine, dell' eccellente risultato ottenuto, anche in virtù della collaborazione di un gruppo, partecipe ed attivo, di giovani e meno giovani, risultato questo che vede il riformismo del quale il Forum è espressione, attestarsi quale seconda forza politica nella città di Rende, forza che ha , evidentemente, dato non poco filo da torcere all'amministrazione uscente. "Il risultato ottenuto a Rende" continua il vicepresidente Straticò "unitamente all'elezione dell'On.le Saverio Zavettieri, quale sindaco della città di Bova Marina ed al, sebbene recente, radicamento del Forum su tutto il territorio calabrese, dimostra che abbiamo adeguatamente e giustamente intercettato esigenze ed aspettative dei nostri corregionali.. Il Forum,pertanto, assicura che continuerà nel lavoro intrapreso, se possibile, con maggiore passione e dedizione di prima, per onorare l'enorme numero di consenso complessivamente ottenuto e nella certezza che , per la nostra regione, tanto si possa e si debba fare. "Saremo" conclude la Straticò "vicini al bisogno, tifosi del merito, fautori di iniziative, generatori di proposte e, soprattutto saremo acerrimi, ma corretti, antagonisti della politica che, alla vera Politica, toglie dignità, persuasi del fatto che, essere vincenti è una condizione, auspicabile ma temporanea, mentre essere convincenti è una scelta, talvolta ardua ed ingrata, ma certamente edificante e virtuosa"

