Stasi sindaco di Corigliano Rossano: gli auguri di Salvati

Corigliano Rossano, la terza Città della Calabria per popolazione e prima per estensione dovrà avere un ruolo determinante e trainante nell'agenda politica di questo territorio. Chi conosce i problemi, le emergenze e le grandi questioni che affliggono quest'area, sa bene che le battaglie e le sfide si vincono se si condividono percorsi, obiettivi e strategie.

È quanto dichiara il consigliere provinciale, unico rappresentante dell'area in seno all'assise provinciale, Sergio Salvati esprimendo le proprie felicitazioni e augurando buon lavoro al neo Sindaco Flavio Stasi, al primo Consiglio Comunale e alla squadra di governo che verrà.

Il Primo Cittadino Stasi e l'amministrazione comunale di CORIGLIANO ROSSANO – aggiunge Salvati - troveranno da questa parte, per quanto di competenza, un interlocutore attento e complice. Che si tratti di battersi per aggredire le emergenze o per disegnare, cogliere e sfruttare opportunità. L'intera area può e deve ambire, oggi, ad uno sviluppo eco-sostenibile con maggiori autorevolezza e capacità grazie al primo governo democratico della più grande città unica di Corigliano Rossano che dovrà e saprà – conclude il Consigliere Provinciale - fare squadra dal basso all'alto jonio per una SIBARITIDE più forte e competitiva. - (Fonte: Lenin Montesanto – Comunicazione & Lobbying).