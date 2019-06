Scalea (Cs), inaugurato lo spazio verde e dell'anfiteatro esterno dell'Istituto Comprensivo “G. Caloprese”

È stato inaugurato sabato scorso, il ripristino dello spazio verde e dell'anfiteatro esterno dell'Istituto Comprensivo G. Caloprese di Scalea.

L'iniziativa è nata da una proposta degli studenti della primaria e della secondaria, nell'ambito del progetto Fuoriclasse in Movimento.

Docenti, genitori e ragazzi, hanno lavorato assieme, realizzando dei graffiti sul tema dei diritti sull'anfiteatro. Hanno inoltre abbellito il giardino esterno, attraverso materiali di recupero, come gomme dismesse, che sono state colorate e utilizzate come fioriere e giochi per i bambini.

Presenti all'inaugurazione e al taglio del nastro anche il dirigente scolastico Saverio Ordine e il sindaco di Scalea Gennaro Licursi, oltre ai genitori, i ragazzi e i docenti che hanno lavorato al progetto.

Un trionfo di colori, il bello che vince, grazie alla collaborazione di una comunità educante operosa e fattiva. I genitori hanno deciso di continuare le attività anche a settembre, sono in programma, infatti, altre opere di abbellimento del giardino e non solo.

Secondo i genitori, porsi un obiettivo comune è stato costruttivo per tutti ed ha offerto un esempio concreto di collaborazione per i propri figli.

Fuoriclasse in Movimento nasce nel 2017, come azione collettiva e capillare promossa da Save the Children, in 170 scuole presenti su tutto il territorio nazionale. L'obiettivo è favorire il benessere scolastico a garanzia del diritto all'istruzione di qualità per tutti.

La docente referente per Scalea di FuoriClasse in Movimento, Maria Rosaria Cava, ci ha tenuto a ringraziare i genitori per il loro operato. "È stato bello – ha sottolineato la referente – vedere tanta collaborazione e dedizione. Intere giornate trascorse insieme a mamme, papà, docenti e ragazzi, per migliorare uno spazio scolastico. Credo che questa collaborazione, sia stata d'ispirazione per tutti noi, fare rete può realmente cambiare le cose".