Musica troppo alta: sequestrate attrezzature locali movida di Cosenza

La Polizia di Stato ha sequestrato a Cosenza le attrezzature e gli strumenti musicali di cinque locali della Movida cittadina, ai titolari dei quali e' stato contestato il "disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone". Il sequestro e' stato fatto in esecuzione di un provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Cosenza su richiesta della Procura della Repubblica. Secondo quanto riferisce la Questura in un comunicato, i titolari dei locali, "organizzando serate d'intrattenimento musicale mediante l'utilizzo di strumenti sonori e non impedendo gli schiamazzi ed il vociare degli avventori, hanno disturbato il riposo e le occupazioni di una pluralita' di persone". L'intervento della Polizia e' stato motivato anche dalle lamentele e dalle segnalazioni di alcuni cittadini che abitano nel quartiere in cui sono ubicati i locali in cui si svolge la Movida notturna.

Dettagli Creato Domenica, 09 Giugno 2019 13:18