Il Magliocco Dolce nel registro nazionale varietà di vite

Il Magliocco Dolce e' stato ufficialmente iscritto nel registro nazionale varieta' di vite con la pubblicazione del "Decreto 23 Maggio 2019" del Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali E Del Turismo sulla Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2019. "Un obiettivo raggiunto - ha affermato il presidente della Camera di Commercio di Cosenza Klaus Algieri - seguendo una logica fondamentale per la crescita del territorio. La condivisione e la sinergia tra istituzioni, imprese, universita', associazioni di categoria sono elementi che generano effetti positivi. Nel caso specifico, abbiamo lavorato per garantire alle imprese che hanno investito e intendono investire su questo particolare e prezioso vitigno autoctono la possibilita' di utilizzare una denominazione ufficiale. Consumatori e mercati sempre piu' attenti ai marchi, alla provenienza, ai territori valuteranno positivamente questo risultato ottenuto". Il risultato raggiunto grazie al sostegno della Camera di Commercio di Cosenza e' il frutto della collaborazione ormai consolidata tra diversi enti. Le attivita' iniziate nel 2016, infatti, hanno visto il coinvolgimento del Consorzio di tutela della DOP Terre di Cosenza, del Centro di Ricerca Sperimentazione e formazione in agricoltura "Basile Caramia", del Sinagri spin-off dell'Universita' degli Studi di Bari, dell'A.R.S.A.C. Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura in Calabria, e delle associazioni di categoria che hanno sostenuto in maniera importate le attivita' in seno al Ministero competente. Importante, inoltre e' stato il sostegno dato dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria. Con questo decreto ed altri gia' pubblicati in Gazzetta Ufficiale e che riguardano le produzioni di qualita' del Cosentino si chiudono le principali questioni legate alla tutela delle varieta' autoctone ad alto potenziale economico che duravano oramai da piu' di mezzo secolo.

Dettagli Creato Sabato, 08 Giugno 2019 11:48