San Giovanni in Fiore (Cs), l’8 giugno il convegno: “L’Ictus. Buone abitudini e sana prevenzione”

In data 8 giugno 2019, pressoil Museo Demologico-sala "saverio Marra" dell'Abazia Florense di San Giovanni in Fiore (CS)si terrà un Convegno medico divulgativo dal titolo: "L'Ictus- buone abitudini e sana prevenzione". Tale convegno è il primo che viene organizzato patrocinato da varie Associazioni Sportive, dall'Associazione Scientifica dei Biologi Calabresi e dalla Società Italiana Interdisciplinare Neurovascolare (SINV). I lavori saranno coordinati dal dott. Nicoletti Antonio e vedranno l'intervento del dott. Antonio Siniscalchi, Neurologo, Azienda Ospedaliera di Cosenza e membro nazionale SINV del dott. Ennio Avolio, Presidente dall'Associazione Scientifica dei Biologi Calabresi e dott. Pino Mirarchi, Comitato regionale FISI Calabro/Lucano.

Questo convegnosi prefigge l'obiettivo di dare una panoramica d'insieme dell'importanza della prevenzione nell'Ictusche rappresenta In Italia e nel mondo la terza causa di morte, dopo le malattie cardiovascolari ed i tumori,nonché la prima causa di disabilità e la seconda causa di demenza. Si discuterà dell'importanza di una migliore gestione dei fattori di rischioe, in particolare modo, dell'importanza di un cambiamento delle abitudini alimentari e dello stile di vita per una migliore prevenzione di questa patologia. La contemporanea presenza di varie Associazioni sportive è anche a testimonianza che lo svolgimento di una regolare attività fisica è di fondamentale importanza nella prevenzione anche in considerazione degli effetti protettivi verso lo sviluppo di malattie metaboliche e cardiovascolari. La regolare attività fisica è anche utile al mantenimento di un adeguato peso corporeo, dato che l'obesità è un fattore di rischio nell'Ictus..